Назначение Джуди Шелтон в совет управляющих ФРС под вопросом из-за разногласий среди республиканцев

Три сенатора-республиканца собираются голосовать против назначения Джуди Шелтон в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет The Wall Street Journal.

Шелтон, кандидатура которой была предложена президентом США Дональдом Трампом, может получить поддержку не более 50 сенаторов после того, как в понедельник о своей позиции заявил сенатор от штата Теннесси Ламар Александер.

"Я выступаю против назначения Джуди Шелтон, поскольку не уверен, что она поддерживает независимость совета управляющих ФРС, что, по моему мнению, должны делать управляющие", - отметил сенатор.

В июле о своем несогласии с кандидатурой Шелтон заявили сенаторы-республиканцы Митт Ромни и Сьюзен Коллинс. Ни один из сенаторов-демократов пока не заявлял о ее поддержке.

Глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл в понедельник выдвинул предложение о проведении во вторник процедурного голосования, чтобы определить, достаточно ли голосов для назначения Шелтон.

Республиканцы контролируют 53 из 100 мест в Сенате. При равном числе голосов право голоса получит вице-президент Майк Пенс, что обеспечит назначение Шелтон.

Проведение голосования осложняется и возможным отсутствием некоторых сенаторов. Сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скот в субботу заявил, что уходит на самоизоляцию после контакта с носителем коронавируса. Пресс-секретарь Ламара Александера заявил, что сенатора не будет в Вашингтоне по семейным обстоятельствам.

Сенатор от штата Южная Дакота и партийный организатор республиканцев в Сенате Джон Тьюн заявил, что для назначения Шелтон достаточно поддержки, однако есть "проблемы с присутствием" сенаторов.

Тем временем демократ Марк Келли может в конце ноября сменить сенатора от Республиканской партии Марту Максалли после победы на выборах в Аризоне. Таким образом, у республиканцев не будет 50 голосов, необходимых для утверждения кандидатуры Шелтон. На следующей неделе Сенат не проводит заседаний из-за каникул по случаю Дня благодарения.

Голосования по кандидатам в совет управляющих ФРС ранее не проходили по партийному принципу, что отражает аполитичность регулятора, пишет WSJ. Шелтон может стать управляющим, получившим минимальное с 1980 года число голосов в свою поддержку.

"Влияние Шелтон на выработку политики ФРС, конечно, будет несопоставимо с вниманием, которое привлекла ее кандидатура", - отметил аналитик Capital Alpha Partners Иэн Кац. По его словам, "она может выступать и давать интервью, которые будут в заголовках СМИ", однако у нее будет лишь один голос из семи в совете управляющих ФРС.

Сторонники Джуди Шелтон считают, что она займет критическую позицию по отношению к выкупу активов, который ФРС проводит после снижения процентной ставки почти до нуля в марте.

В случае назначения Шелтон ее мандат продлится до января 2024 года.

На еще одно вакантное место в совете управляющих ФРС претендует директор по исследованиям Федерального резервного банка Сент-Луиса Кристофер Уоллер, который также является кандидатом Трампа. Его поддерживают некоторые демократы.

Если кандидаты на две открытые позиции в совете управляющих ФРС будут утверждены в этом году, у Джо Байдена, который ранее объявил о своей победе на президентских выборах, не будет возможности выдвигать своих кандидатов до 2022 года.