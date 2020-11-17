Президент Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности Азербайджана, несмотря на давление на Баку во время боев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сдержал слово и обеспечил восстановление территориальной целостности страны, несмотря на сильное внешнее давление в период боевых действий в Карабахе.

«В течение этих 44 дней, можно сказать, регулярно оказывалось давление, поступали угрозы, наказы, сообщения, сигналы из разных источников, разных адресов. Я говорил, что никто не может преградить нам путь, мы пойдем до конца», - сказал Алиев при посещении Физулинского района.

Алиев отметил, что вторая Карабахская война показала, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий.

«В течение 17 лет, как президент страны и Верховный главнокомандующий, я неоднократно высказывался по поводу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Говорил, что мы никогда не можем позволить, чтобы на исторической земле Азербайджана было создано второе армянское государство. Говорил, что территориальная целостность Азербайджана не была и не будет предметом переговоров. Говорил, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Говорил, что если не получится мирным путем, то мы восстановим ее военным путем. Я говорил эти слова и сдержал их», - добавил он.

А.Азизов