Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 41.34 1.21 Brent 43.82 1.04

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 17.11.2020 17:30

Президент Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности Азербайджана, несмотря на давление на Баку во время боев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сдержал слово и обеспечил восстановление территориальной целостности страны, несмотря на сильное внешнее давление в период боевых действий в Карабахе.

«В течение этих 44 дней, можно сказать, регулярно оказывалось давление, поступали угрозы, наказы, сообщения, сигналы из разных источников, разных адресов. Я говорил, что никто не может преградить нам путь, мы пойдем до конца», - сказал Алиев при посещении Физулинского района.

Алиев отметил, что вторая Карабахская война показала, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий.

«В течение 17 лет, как президент страны и Верховный главнокомандующий, я неоднократно высказывался по поводу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Говорил, что мы никогда не можем позволить, чтобы на исторической земле Азербайджана было создано второе армянское государство. Говорил, что территориальная целостность Азербайджана не была и не будет предметом переговоров. Говорил, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Говорил, что если не получится мирным путем, то мы восстановим ее военным путем. Я говорил эти слова и сдержал их», - добавил он.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ЦЕЛОСТНОСТЬ, ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]