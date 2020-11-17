Президент Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности Азербайджана, несмотря на давление на Баку во время боев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сдержал слово и обеспечил восстановление территориальной целостности страны, несмотря на сильное внешнее давление в период боевых действий в Карабахе.
«В течение этих 44 дней, можно сказать, регулярно оказывалось давление, поступали угрозы, наказы, сообщения, сигналы из разных источников, разных адресов. Я говорил, что никто не может преградить нам путь, мы пойдем до конца», - сказал Алиев при посещении Физулинского района.
Алиев отметил, что вторая Карабахская война показала, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий.
«В течение 17 лет, как президент страны и Верховный главнокомандующий, я неоднократно высказывался по поводу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Говорил, что мы никогда не можем позволить, чтобы на исторической земле Азербайджана было создано второе армянское государство. Говорил, что территориальная целостность Азербайджана не была и не будет предметом переговоров. Говорил, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Говорил, что если не получится мирным путем, то мы восстановим ее военным путем. Я говорил эти слова и сдержал их», - добавил он.
А.Азизов
ОПЕК+ нужно учесть все неопределенности на нефтяном рынке и дать рекомендации для его стабилизации - Новак
Новак: нефтяной рынок более-менее стабилен, но нужно продолжать исполнять сделку ОПЕК+ в условиях зимней конъюнктуры
Вакцина, рост спроса в Китае и Индии дают надежду рынку нефти - министр энергетики Саудовской Аравии
Число браков в Азербайджане за 9 месяцев сократилось почти на 44%, разводов – на 13%
В Азербайджане от COVID-19 с начала пандемии скончались свыше 1 тыс. человек
Pfizer начала тестировать в четырех штатах США систему распределения вакцины от COVID-19
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Глава МИД Германии рассчитывает на прогресс в ближневосточном урегулировании при администрации Байдена
Помпео раскритиковал Турцию за "агрессивные" действия на мировой арене
Глава МИД Белоруссии пообещал адекватный и чувствительный ответ на европейские санкции
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank предлагает фермерам новые микрокредиты
Моноэтническая Армения: Подготовка к социальному взрыву
AccessBank предлагает кредиты на сумму, равную размеру 10 ваших зарплат!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты