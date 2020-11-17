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ТЭК 17.11.2020 17:48

Вакцина, рост спроса в Китае и Индии дают надежду рынку нефти - министр энергетики Саудовской Аравии

Вакцина от COVID и рост спроса в Китае и Индии дают надежду рынку нефти, но карантинные меры затягивают восстановление, сообщил в ходе приветственного слова перед заседанием министерского мониторингового комитета (JMMC) министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Он отметил, что страны ОПЕК+ должны быть готовы к совместным действиям для восстановления нефтяного рынка, если это будет необходимо.

Принц Саудовской Аравии поблагодарил Анголу и ОАЭ за компенсации ранее недосокращенных объемов добычи.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]