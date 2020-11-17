Вакцина, рост спроса в Китае и Индии дают надежду рынку нефти - министр энергетики Саудовской Аравии

Вакцина от COVID и рост спроса в Китае и Индии дают надежду рынку нефти, но карантинные меры затягивают восстановление, сообщил в ходе приветственного слова перед заседанием министерского мониторингового комитета (JMMC) министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Он отметил, что страны ОПЕК+ должны быть готовы к совместным действиям для восстановления нефтяного рынка, если это будет необходимо.

Принц Саудовской Аравии поблагодарил Анголу и ОАЭ за компенсации ранее недосокращенных объемов добычи.