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ТЭК 17.11.2020 17:51

Новак: нефтяной рынок более-менее стабилен, но нужно продолжать исполнять сделку ОПЕК+ в условиях зимней конъюнктуры

Сделка ОПЕК+ стабилизировала нефтяной рынок, но необходимо продолжать исполнять взятые обязательства, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Объединенного министерского мониторингового комитета (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC).

"Наши совместные действия позволили стабилизировать рынок в самый критический момент. И благодаря этому рынок находится сегодня в стабильном состоянии. Уровень соответствия третий месяц подряд более 100%", - отметил он.

При этом Новак подчеркнул, что "необходимо продолжать быть приверженными взятым на себя обязательствам, особенно в условиях сегодняшних и продолжающихся неопределенностей и той конъюнктуры, которая складывается в период зимнего спроса".

Вице-премьер добавил, что Россия также намерена придерживаться договоренностей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]