Новак: нефтяной рынок более-менее стабилен, но нужно продолжать исполнять сделку ОПЕК+ в условиях зимней конъюнктуры

Сделка ОПЕК+ стабилизировала нефтяной рынок, но необходимо продолжать исполнять взятые обязательства, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Объединенного министерского мониторингового комитета (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC).

"Наши совместные действия позволили стабилизировать рынок в самый критический момент. И благодаря этому рынок находится сегодня в стабильном состоянии. Уровень соответствия третий месяц подряд более 100%", - отметил он.

При этом Новак подчеркнул, что "необходимо продолжать быть приверженными взятым на себя обязательствам, особенно в условиях сегодняшних и продолжающихся неопределенностей и той конъюнктуры, которая складывается в период зимнего спроса".

Вице-премьер добавил, что Россия также намерена придерживаться договоренностей.