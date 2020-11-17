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Карабахский конфликт 17.11.2020 18:08

Российские саперы прибыли в Карабах - Минобороны РФ

Специальные подразделения для разминирования объектов прибыли в Карабах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"16 ноября самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Ульяновск-Восточный переброшено инженерно-саперное подразделение 15-й миротворческой бригады Центрального военного округа со специальной техникой и оборудованием", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

Он отметил, что военнослужащие приступили к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов.

"Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124. Всего с 10 ноября 2020 г. выполнено 162 самолето-рейса. За прошедшие сутки выполнено 22",- отметил Конашенков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, САПЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]