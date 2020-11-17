Российские саперы прибыли в Карабах - Минобороны РФ

Специальные подразделения для разминирования объектов прибыли в Карабах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"16 ноября самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Ульяновск-Восточный переброшено инженерно-саперное подразделение 15-й миротворческой бригады Центрального военного округа со специальной техникой и оборудованием", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

Он отметил, что военнослужащие приступили к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов.

"Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124. Всего с 10 ноября 2020 г. выполнено 162 самолето-рейса. За прошедшие сутки выполнено 22",- отметил Конашенков.