ОПЕК+ нужно учесть все неопределенности на нефтяном рынке и дать рекомендации для его стабилизации - Новак

ОПЕК+ нужно учесть все факторы неопределенности на мировом нефтяном рынке и разработать объективные рекомендации для его стабилизации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на открытии заседания мониторингового комитета.

"Сегодня наше внимание должно быть сконцентрировано на глубинных трансформациях энергетики после преодоления текущего кризиса", - сказал Новак.

Он пояснил, что наиболее продолжительный эффект после пандемии может ощутить на себе авиация, потому что командировки, на которые приходится более четверти пассажиропотока, могут быть заменены на видеоконференции.

"В подобных непростых условиях нашей задачей остается учет всех факторов неопределённости, разработка объективных рекомендаций для стабилизации рынка", - подчеркнул вице-премьер.

"При этом положительным фактором является, что мир уже лучше понимает, как бороться с пандемией. Новые ограничительные меры имеют меньший эффект на спрос, и мы видим существенный эффект от разработки вакцин", - отметил Новак.