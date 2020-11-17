Госсекретарь США Майк Помпео в ходе прошедшего визита во Францию раскритиковал Турцию за ее действия в последние месяцы.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон и я согласны с тем, что действия Турции в последнее время были очень агрессивны", - заявил он в интервью французскому ежедневному изданию "Фигаро". Он пояснил, что имеет в виду поддержку Турцией Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте, ее действия в Ливии и в Восточном Средиземноморье.

Помпео подчеркнул, что считает нужным решать проблему Нагорного Карабаха через Минскую группу ОБСЕ, сопредседателем которой являются США.

"Европа и США должны совместно работать над тем, чтобы убедить Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что такие действия не в интересах народа", - подчеркнул он.

Помпео также отметил, что возросшее использование Турцией ее военных возможностей вызывает озабоченность.