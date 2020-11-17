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Регион 17.11.2020 18:16

Помпео раскритиковал Турцию за "агрессивные" действия на мировой арене

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе прошедшего визита во Францию раскритиковал Турцию за ее действия в последние месяцы.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон и я согласны с тем, что действия Турции в последнее время были очень агрессивны", - заявил он в интервью французскому ежедневному изданию "Фигаро". Он пояснил, что имеет в виду поддержку Турцией Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте, ее действия в Ливии и в Восточном Средиземноморье.

Помпео подчеркнул, что считает нужным решать проблему Нагорного Карабаха через Минскую группу ОБСЕ, сопредседателем которой являются США.

"Европа и США должны совместно работать над тем, чтобы убедить Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что такие действия не в интересах народа", - подчеркнул он.

Помпео также отметил, что возросшее использование Турцией ее военных возможностей вызывает озабоченность.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПОМПЕО, ТУРЦИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]