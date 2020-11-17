В ЕС ожидают конструктивного взаимодействия с США, в том числе по иранскому атому

В Евросоюзе рассчитывают на всестороннее сотрудничество с будущей американской администрацией, в том числе по проблеме иранской ядерной программы, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Посмотрим, как поступит новая администрация. Мы настроены оптимистично, но осторожно, в частности, в том, что касается иранского досье", - сказал пресс-секретарь, отвечая во вторник на соответствующий вопрос на брифинге в Брюсселе.
"Мы надеемся, - продолжил он, - что новая американская администрация включит новую динамику. Но мы ни в коем случае не хотим сейчас заниматься спекуляциями на тему возможных сценариев".
Стано подчеркнул, что в отношениях ЕС с новой администрацией США по разделу внешней политики Иран будет далеко не единственной темой. По его словам, это также касается России, Ближнего Востока, Ливии, Балкан, государств-соседей ЕС, Восточного Средиземноморья и других стран и регионов.
"Было очевидным с первых посланий и реакции государств-членов ЕС на результаты американских выборов, что Европа готова и ожидает более тесного взаимодействия с новой американской администрацией при расширении сотрудничества и диалога. Мы хотим более мощного партнерства. Европа готова к взаимодействию во многих областях, где мы могли бы работать вместе", - объяснил представитель Борреля.
Он отметил, что, когда в прошлом стороны работали вместе, они лучше добивались успеха.
"И такие отношения Европейский союз хотел бы продолжать с новой администрацией Соединенных Штатов", - сказал Стано.
Он также указал на то, что предстоящая 19 ноября неформальная видеоконференция министров иностранных дел стран ЕС станет для них первой возможностью обменяться мнениями о предстоящем взаимодействии с новой администрацией США.
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