Путин надеется, что ему удалось убедить Анкару и Баку не провоцировать Армению турецкими миротворцами в Карабахе

Президент России Владимир Путин считает, что ему удалось убедить Баку и Анкару в том, что не провоцировать Ереван присутствием турецких военных на линии соприкосновения и не допустить провокаций.

"Что касается миротворческой миссии, то действительно и Азербайджан, и Турция всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мне всё-таки, кажется, удалось убедить наших турецких партнеров, наших коллег в Азербайджане в том, что не надо создавать условия или предпосылки для разрушения наших договоренностей, такие условия, которые провоцировали бы одну из договаривающихся сторон на какие-то крайние меры и крайние действия", - подчеркнул Путин.

Путин пояснил, что имеет в виду "тяжелое наследие прошлых лет и то, что связано с трагическими кровавыми событиями времён первой мировой войны, с геноцидом".

"Это фактор, который можно признавать, не признавать. Кто-то признаёт, а кто-то в мире не признаёт, - для России здесь проблем нет, мы давно это все признали, - но зачем же провоцировать армянскую сторону наличием турецких солдат на линии соприкосновения? Мне кажется, что президент Эрдоган это прекрасно понимал и понял", - сказал российский президент.

Он подчеркнул: "Здесь не было у нас никаких проблем. Мы договорились о том, что Турция по просьбе Азербайджана будет принимать участие в контроле за соблюдением прекращения огня, мы сделаем это с Турцией совместно, имея в виду, что у нас есть очень хороший опыт взаимодействия на ближнем востоке, в том числе в Сирии, где мы и в идлибской зоне, и на границе между Сирией и Турцией вместе организуем совместное патрулирование и конвой".

"Здесь такого рода взаимодействие не требуется, но мы договорились о том, что мы создадим совместный центр, который будет использовать беспилотные летательные аппараты, вместе будем контролировать ситуацию вдоль линии разграничения с помощью этих летательных аппаратов, вместе будем получать информацию, вместе будем ее анализировать и соответственно, делать выводы из того, что происходит в действительности в режиме текущего времени", - продолжил президент РФ.

"Где он будет размещаться, это другой вопрос. Очевидно, что он будет на суверенной территории Азербайджана находиться, и Азербайджан вправе принять решение самостоятельно, где он посчитает целесообразным его разместить", - сказал Путин.