Путин заявил о праве Азербайджана самостоятельно выбирать себе союзников

Азербайджан вправе самостоятельно выбирать союзников, никто не может запретить ему иметь союзнические отношения с Турцией, заявил президент России Владимир Путин.

"Азербайджан это независимое суверенное государство, Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же может им в этом отказать?" - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что о роли Турции изначально прямо говорили в Азербайджане, "да и турецкая сторона этого никогда не скрывала, они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан".

По его словам, такая ситуация - это геополитическое последствие развала Советского союза.