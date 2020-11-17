Войны в Карабахе удалось бы избежать, если Баку и Ереван смогли бы договориться - Путин

Войны в Нагорном Карабахе не было бы, если бы удалось договориться о возвращении Азербайджану семи районов и беженцев с обеих сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вопрос о возвращении Азербайджану пяти, а затем и двух районов, которые находились фактически под контролем Армении, ставился на протяжении длительного времени", - сказал Путин, отвечая на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе, кадры чего были показаны телеканалом "Россия-24" (ВГТРК).
Путин сообщил, что в 2013 г. в рамках Минской группы ОБСЕ "Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, могли бы положить начало мирному процессу. И с этим, кстати говоря, все участники Минского процесса, включая сопредседателей - Россию, Францию и США, с этим согласились и поддержали".
Президент пояснил, что в основе этих предложений было возвращение на первом этапе пяти контролируемых Армений районов, а затем еще двух дополнительно, создание коридора, который объединял бы Карабах и Армению в зоне Лачинского района Азербайджана, который условно получил название "Лачинский коридор" и "признание статус-кво Нагорного Карабаха, не закрепляя его окончательного статуса". По мнению Путина, это было бы решением вопроса.
Кроме того, обязательным условием было возвращение беженцев с обеих сторон, как азербайджанских, так и армянских беженцев к своим родным очагам. Это является безусловным требованием международного гуманитарного права.
"На мой взгляд, если бы это удалось сделать, то удалось бы достичь договоренностей на этой базе и войны бы не было. Это правда. Я и сейчас в этом абсолютно убежден", - заявил Путин.
Вместе с тем он высказал сожаление, что когда в ходе переговоров уже почти подходили к решению вопроса на базе данных предложений, то с одной, то с другой стороны возникали препятствия, которые так и не удалось преодолеть.
"В конечном итоге дело вылилось в кровавый, прямо скажем, вооруженный конфликт, свидетелями которого мы были все только что", - подчеркнул глава государства.
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