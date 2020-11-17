Турцию трудно обвинить в нарушении международного права в ситуации вокруг Карабаха - Путин

Турция всегда была участником международных усилий по урегулированию в Нагорном Карабахе, обвинить ее в нарушении международного права нельзя, заявил президент России Владимир Путин.

"Турция изначально была членом Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, так что она находилась внутри и международного механизма урегулирования", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Можно какие угодно давать оценки, но уж трудно обвинить Турцию в нарушении международного права", - добавил он.

Президент напомнил, что сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются Россия, Франция и США, однако всего в нее входят 11 государств.