Отказ Армении от договоренностей по Карабаху в случае прихода новой власти стал бы самоубийством - Путин

Отказ Еревана от договоренностей по Карабаху в случае прихода к власти новых сил стал бы самоубийством, считает президент России Владимир Путин.

"Это было бы самоубийство", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Это, конечно, дело каждого - соблюдать или не соблюдать достигнутые договоренности, но, повторю ещё раз, это было бы огромной ошибкой. Надеюсь, что этого не случится", - добавил он.

Президент подчеркнул, что внутриполитическая ситуация в Армении - дело самой Армении, а не РФ.

"Это государство вправе само решать дела, как считает нужным, но если вы хотите моей оценки, то воюющая или находящаяся в опасности возобновления боевых действий - как это всегда было на протяжении предыдущих лет - страна не может позволить себе вести себя таким образом, в том числе, в сфере организации власти, чтобы раскалывать общество изнутри. Это, мне кажется, абсолютно недопустимо, контрпродуктивно, и в высшей степени опасно", - сказал Путин.