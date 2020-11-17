Путин считает, что обиды со стороны Франции и США по поводу неучастия в соглашении по Карабаху были бы неуместны

Президент РФ Владимир Путин считает, что сопредседателям Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию (Франция и США) было бы нелогично обижаться на то, что договоренности о прекращении боевых действий были достигнуты без них, отмечает важную роль Вашингтона и Парижа в этом процессе.

"Я не знаю по поводу обид. Когда вопросы решаются в таком контексте, когда речь идет о жизни, здоровье, судьбе миллионов людей на историческую перспективу, здесь не до того, чтобы губы надувать, здесь совершенно другие категории учитываются", - сказал Путин в эфире телеканала Россия 24 (ВГТРК), комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Поэтому, по его мнению, "это художественное преувеличение, что кто-то на кого-то обиделся".

При этом Путин подчеркнул, что "высоко оценивает роль и Франции, и США, потому что они всегда были в материале и искали пути решения этой проблемы".

Президент РФ напомнил, что "начиная с 2013 года, когда Россия предложила основу формата будущего урегулирования, Франция и США в целом поддержали российское предложение".

"Возможно ли было учитывать до деталей мнение каждого из наших партнеров при подготовке итогового документа, трехстороннего заявления, которое легло в основу прекращения огня, то это вопрос чисто технического характера. Этот вопрос не подрывает базы, нашей общей позиции по принципам урегулирования. Трехстороннее заявление, которое мы сделали, полностью основано на трехсторонней позиции", - сказал президент РФ.

Путин сообщил также, что 19-20 октября у него была целая серия телефонных переговоров с Алиевым и Пашиняном. "И в целом, как мне казалось, мы уже почти достигли договоренности о прекращении огня. Но тогда, к сожалению, не сложилось, не срослось", - рассказал он.