Путин считает достаточной численность российских миротворцев в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российских миротворцев в Карабахе достаточно, а если потребуется изменить их количество, то это можно будет сделать с согласия Армении и Азербайджана.

"Что касается, хватает или не хватает (миротворцев), то этот вопрос должен решаться, исходя из реальных требований жизни, которые возникают, конечно, каждый день. В принципе, мы исходим из того, что этого достаточно. Но если что-то и нужно будет менять, то это можно будет делать только по согласованию сторон", - сказал Путин, отвечая на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе, кадры чего были показаны телеканалом "Россия-24" (ВГТРК).

Так Путин ответил на вопрос, достаточно ли российских миротворцев в Карабахе.

Касаясь вопроса денежного довольствия, которое будет выплачиваться участникам миротворческой миссии, Путин сказал: "У нас есть нормативная база, это отрегулировано в соответствующих указах президента. Военнослужащие, которые выполняют миротворческие функции, выполняют эту миссию, получают дополнительные выплаты, но не боевые, а именно за выполнение своих миротворческих функций за рубежом".