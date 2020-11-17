Путин: Возвращение беженцев было обязательным условием Баку для прекращения огня в октябре, но Ереван посчитал это неприемлемым

Возвращение беженцев, в том числе в Шушу, было обязательным условием президента Азербайджана Ильхама Алиева для прекращения огня в октябре, однако Армения посчитала это неприемлемым, заявил президент РФ Владимир Путин.
"19-20 октября у меня состоялась серия телефонных переговоров как с президентом Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном. И тогда вооруженные силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной южной частью Карабаха. В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шуша", - сказал Путин, отвечая на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе.
"Но неожиданно для меня позиция наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха", - отметил он.
По словам президента, ему "сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы".
"Имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над этой частью территории Карабаха, включая Шушу, и имея в виду наличие наших миротворцев, о чем мы уже тогда договаривались и с Арменией, и с Азербайджаном. И мне премьер (Армении - ИФ) тогда сказал: нет мы не можем на это пойти, мы будем бороться, будем воевать. Поэтому обвинения в его адрес о каком-то предательстве не имеют под собой никаких оснований. Другое дело - правильно это было или неправильно, это другой вопрос. Но здесь и речь быть не может ни о каком предательстве", - отметил Путин.
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