Помощь Армении со стороны ОДКБ не могла быть оказана, поскольку на территорию республики никто не покушался - Путин

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могла оказать помощь Армении, поскольку на ее территорию никто не покушался.

"Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха, это означало, с точки зрения международного права, - и Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись, являются неотъемлемой частью территорий Азербайджанской Республики. Договор ОДКБ - о коллективной безопасности, предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территорий страны-участницы этого договора", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Он добавил: "На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в этих боевых действиях".