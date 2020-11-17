Путин отрицает постановку вопроса о передаче Шуши азербайджанской стороне до начала военных действий в Нагорном Карабахе 27 сентября

Вопрос о передаче карабахского города Шуша никогда не ставился, он возник в ходе недавнего кризиса в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается города Шуша, то вопрос о передаче Шуши никогда не ставился", - сказал Путин, отвечая во вторник на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Статус Карабаха, окончательный, передавался на будущее время, и все должны были договориться о том, что сохраняется статус-кво как непризнанного государства. Что касается города Шуша, то этот вопрос возник в ходе этого конфликта, в ходе этого кризиса. Действительно, это было", - отметил Путин.