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Карабахский конфликт 17.11.2020 21:58

Путин отрицает постановку вопроса о передаче Шуши азербайджанской стороне до начала военных действий в Нагорном Карабахе 27 сентября

Вопрос о передаче карабахского города Шуша никогда не ставился, он возник в ходе недавнего кризиса в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается города Шуша, то вопрос о передаче Шуши никогда не ставился", - сказал Путин, отвечая во вторник на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Статус Карабаха, окончательный, передавался на будущее время, и все должны были договориться о том, что сохраняется статус-кво как непризнанного государства. Что касается города Шуша, то этот вопрос возник в ходе этого конфликта, в ходе этого кризиса. Действительно, это было", - отметил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАРАБАХ, ШУША


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]