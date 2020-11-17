В Европе ужесточают ограничения, ситуация с COVID-19 по-прежнему напряженная

В ряде стран Европы продолжают вводить ограничительные меры и выявлять тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, сообщают во вторник европейские СМИ.
В Италии вновь ускорилось распространение коронавирусной инфекции. За сутки выявили 32 тыс. новых случаев COVID-19, тогда как днем ранее сообщалось о 27 тыс. Более 700 человек скончались от последствий заражения.
В Швеции, которая во время первой волны пандемии весной не стала вводить жесткие ограничения на перемещения граждан своей страны, за последние четыре дня подтвердили 15 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.
В Швейцарии зафиксировали за минувшие 24 часа 4,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, в Венгрии - 5,2 тыс., в Австрии - 5,9 тыс.
В Австрии во вторник начали действовать ограничительные меры, жителям разрешено выходить из дома для похода в магазин и для поездок на работу для тех сотрудников, кто занят в жизненно важных сферах. Рестораны, салоны красоты и другие заведения сферы услуг закрыты.
Врачи в Венгрии в свою очередь предупредили, что нехватка медицинского персонала в отделениях интенсивной терапии приведет в скором времени к росту смертности среди пациентов.
Власти Люксембурга во вторник заявили, что могут закрыть кафе и рестораны, если среднесуточный прирост не вернется к 500 случаям. С конца октября в стране фиксируют по 700-800 случаев коронавируса в день.
В Шотландии, между тем, ужесточают ограничения из-за ухудшения ситуации. Сразу 11 районов объявлены как места "самого высокого уровня опасности". В них закрывают бары, рестораны, а также магазины, занимающиеся продажей не жизненно важных товаров.
Службы здравоохранения Нидерландов констатировали снижение на 15% прироста новых случаев коронавируса за последнюю неделю благодаря введенным ограничения. Согласно их данным, за семь последних дней в стране выявили 37,7 тыс. новых случаев, тогда как неделей ранее этот показатель был примерно на 7 тыс. выше - 43,6 тыс.
ООН может сыграть роль в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - Гутерриш
США приветствуют прекращение военных действий между Арменией и Азербайджаном, выделят помощь пострадавшим - Помпео
В Нагорный Карабах во вторник вернулись более 500 армян - Минобороны РФ
Sempra Energy приняла окончательное инвестрешение по заводу СПГ в Мексике - первое в СПГ индустрии с начала года
Новак: комитет ОПЕК+ продолжит изучать спрос в IV кв., рассмотрит дальнейшие действия на рынке 1 декабря
Nostrum в январе-сентябре сократила выручку на 46%, ожидает существенного снижения запасов по итогам аудита
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Меркель ожидает быстрого роста экономики Германии в 2021 году
В Триполи назвали 17 февраля будущего года как возможную дату референдума по новой конституции Ливии
В ООН заявляют о серьезном кризисе в эфиопском регионе Тыграй, где продолжаются бои
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank предлагает фермерам новые микрокредиты
Моноэтническая Армения: Подготовка к социальному взрыву
AccessBank предлагает кредиты на сумму, равную размеру 10 ваших зарплат!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты