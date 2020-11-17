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Карабахский конфликт 17.11.2020 22:41

Парламент Турции одобрил предложение об отправке военных в Азербайджан - СМИ

Депутаты парламента Турции одобрили во вторник закон, предусматривающий отправку турецких военных в Азербайджан, сообщает агентство "Анадолу".

"Парламент Турции принял закон об отправке военных в Азербайджан", - пишет агентство.

Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен отправить военнослужащих в Азербайджан и попросил парламент утвердить это решение.

Предполагается, что эти военнослужащие будут задействованы в работе создаваемого совместно с РФ центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Рамки миссии, численность персонала определит администрация президента Турции.

В соответствие со статьей 92-й Конституции Турции, срок действия мандата определен одним годом.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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