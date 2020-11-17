В Нагорный Карабах во вторник вернулись более 500 армян - Минобороны РФ

Колонна из 24 автобусов во вторник доставила в Нагорный Карабах с территории Республики Армения 502 человека, сообщило Минобороны РФ.
С 14 ноября в Ханкенди уже вернулись более 1700 человек, говорится в сообщении Минобороны.
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