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Карабахский конфликт 17.11.2020 23:48

США приветствуют прекращение военных действий между Арменией и Азербайджаном, выделят помощь пострадавшим - Помпео

Вашингтон приветствует остановку военных действий между Арменией и Азербайджаном, сказано в заявлении находящегося в Тбилиси с визитом госсекретаря США Майка Помпео.

Заявление Помпео распространило во вторник вечером посольство США в Грузии.

В заявлении говорится о том, что США выделят помощь в ответ на сложившуюся в Нагорном Карабахе гуманитарную чрезвычайную ситуацию.

"С начала военных действий США призывали к прекращению насилия и осуждали военную эскалацию, которая привела к большим жертвам, включая среди мирного населения", - сказано в заявлении.

По словам Помпео, США призывают все стороны уважать обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право.

Он отмечает при этом, что завершение недавних боевых действий, это "лишь первый шаг" для мирного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.

"Призываем стороны, как можно скорее, вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ согласно определенным Хельсинским заключительным актом принципам неприменения силы и угроз, территориальной целостности, самоопределения и равноправия народов снова включиться в процесс поиска долгосрочного и устойчивого политического решения конфликта в Нагорном Карабахе", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, по-прежнему остаются полностью включенными в эти усилия.

"Параллельно с нашим дипломатическим участием, США выделят в виде гуманитарной помощи $5 млн, чтобы поддержать действия и работу Международного комитета Красного Креста и других международных организаций-партнеров и неправительственных организаций по оказанию помощи пострадавшему в результате боевых действий населению", - заявляет Помпео.

В заявлении говорится, что гуманитарные эксперты правительства США продолжают оценивать влияние этого кризиса.

В документе также звучит призыв к другим правительствам присоединиться к этим усилиям с новой и растущей поддержкой.

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Тэги: США, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОМОЩЬ


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