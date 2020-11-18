Средства ПВО Сирии отражают в небе над Дамаском израильский налет - сирийские СМИ

Сирийские средства ПВО в ночь на среду отражают воздушный налет Израиля в небе над столицей Дамаском, сообщило государственное агентство Сирии САНА.

Оно называет атаку "израильской агрессией".

Пока сообщений о возможных потерях и разрушениях не поступало.