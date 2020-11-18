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Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США

Президент США Дональд Трамп заявил об увольнении директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Криса Кребса.

"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место быть массовые нарушения и мошенничество, включая голосование "мертвых душ". Наблюдателей за опросами не допускали на избирательные участки, были "глюки" в машинах для голосования, которые меняли голоса с Трампа на Байдена, позднее голосование и многое другое. Поэтому с сегодняшнего дня Крис Кребс был уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности", - написал Трамп в твиттере.

При этом Трамп отметил, что выборы 2020 года были "практически непроницаемы для иностранных держав", что является заслугой его администрации.

CISA в преддверии президентских выборов создало страницу Rumor control ("Контроль слухов" - ИФ), чтобы бороться с дезинформацией. Некоторые материалы агентства вызвали опеспокоенность Белого дома. В частности, в них опровергались теории о мошенничестве с избирателями, которые продвигались сторонниками Трампа.

Кребс занимал пост директора агентства с момента его создания в 2018 году. Американские СМИ сообщали, что в случае отставки Кребса его место, вероятно, займет заместитель директора CISA Мэтью Трэвис.

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Тэги: США, ТРАМП, КРЕБС, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]