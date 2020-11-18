Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 41.34 1.21 Brent 43.82 1.04

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.11.2020 09:16

Противодействие биоугрозам и безопасность в Центральной Азии обсудят секретари совбезов стран СНГ

Вопросы сотрудничества стран Содружества Независимых Государств в сфере безопасности обсудят на ежегодной встрече 18 ноября секретари советов безопасности стран-участников СНГ.

Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, в этом году встреча пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Россию представит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Отдельное внимание предполагается уделить проблематике, связанной с противодействием новым биологическим угрозам, реагированием на чрезвычайные ситуации и преодолением их последствий, перспективам сотрудничества в сфере информационной безопасности, ситуации в Афганистане и ее влиянию на безопасность стран Центральной Азии", - сообщили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СНГ, СОВБЕЗЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


При Байдене интерес США к постсоветскому пространству повысится - политолог Военачальники стран СНГ обсудят в Самарканде вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности В Москве обсуждают возобновление в октябре авиасообщения с Баку Игры СНГ в Казани состоятся в конце августа - Чернышенко РФ с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд иностранных граждан и лиц без гражданства - правительство Пограничники стран СНГ проведут "Эстафету Победы" вдоль внешних границ государств Содружества

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]