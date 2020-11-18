Противодействие биоугрозам и безопасность в Центральной Азии обсудят секретари совбезов стран СНГ

Вопросы сотрудничества стран Содружества Независимых Государств в сфере безопасности обсудят на ежегодной встрече 18 ноября секретари советов безопасности стран-участников СНГ.

Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, в этом году встреча пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Россию представит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Отдельное внимание предполагается уделить проблематике, связанной с противодействием новым биологическим угрозам, реагированием на чрезвычайные ситуации и преодолением их последствий, перспективам сотрудничества в сфере информационной безопасности, ситуации в Афганистане и ее влиянию на безопасность стран Центральной Азии", - сообщили в пресс-службе.