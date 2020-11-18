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СНГ 18.11.2020 08:41

В Москве состоится встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится в среду в Москве, сообщил МИД РФ

"С российской стороны встречу проводит посол по особым поручениям Игорь Попов", - сообщили на Смоленской площади.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что сопредседатели минской группы ОБСЕ проведут консультации в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил сопредседателей минской группы от США и Франции для обсуждения роли этих стран в достижении долгосрочного политического урегулирования карабахской проблемы после достижения договоренностей по прекращению огня.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ОБСЕ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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