В Москве состоится встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится в среду в Москве, сообщил МИД РФ

"С российской стороны встречу проводит посол по особым поручениям Игорь Попов", - сообщили на Смоленской площади.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что сопредседатели минской группы ОБСЕ проведут консультации в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил сопредседателей минской группы от США и Франции для обсуждения роли этих стран в достижении долгосрочного политического урегулирования карабахской проблемы после достижения договоренностей по прекращению огня.