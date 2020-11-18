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Верховный суд Пенсильвании отклонил иск предвыборного штаба Трампа по выборам в Филадельфии

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, в котором утверждалось, что его представители были незаконно лишены возможности наблюдать должным образом за подсчетом голосов в Филадельфии.

"Мы пришли к выводу, что совет не действовал вопреки закону при разработке своих правил, регулирующих размещение представителей кандидатов, поскольку избирательный кодекс не определяет минимальные параметры расстояния для размещения таких представителей", - говорится в постановлении суда.

Ранее штаб Трампа подал в суд на избирательный совет Филадельфии. В иске утверждалось, что наблюдатели были вынуждены стоять слишком далеко - около 4,5-5 метров, что не позволило им эффективно выполнять свои обязанности.

Суд первой инстанции штата отклонил доводы кампании. Но промежуточный апелляционный суд отменил данное решение и поставил разрешить представителям избирательной кампании наблюдать за процессом на расстоянии 1,8 метров.

Филадельфийский совет подал апелляцию в Верховный суд штата, который вынес решение в его пользу во вторник.

Это поражение стало последним в серии разочаровывающих судебных решений для предвыборного штаба Трампа. Пока юридические усилия его команды не привели к отмене результатов выборов и не помогли доказать ни одного факта мошенничества, о которых заявлял действующий президент.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, после подсчета 99% бюллетеней опережает Трампа почти на 73 тыс. голосов.

Трампу для того, чтобы остаться у власти на второй срок, нужно добиться пересмотра в свою пользу итогов выборов минимум в трех штатах. В этом плане перед ним - более сложная задача, нежели у Джорджа Буша-младшего в 2000 году. Тогда споры касались только одного штата: Флориды. Буш в итоге был избран президентом решением верховного суда и с перевесом всего в один голос.

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Тэги: США, ПЕНСИЛЬВАНИЯ, ИСК, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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