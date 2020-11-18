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Дальнее зарубежье 18.11.2020 10:04

46% избирателей считают, что Трамп должен немедленно признать победу Байдена

46% избирателей заявляют, что президент США Дональд Трамп должен немедленно признать свое поражение на выборах 2020 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Politico и компанией Morning Consult.

При этом, согласно опросу, 32% респондентов считают, что действующий президент должен уступить только в том случае, если "в конечном итоге, не сможет доказать" свои заявления о мошенничестве в ходе выборов.

За эту позицию высказались 21% из числа демократов, 34% - из независимых респондентов и 45% - из республиканцев.

Между тем, 12% от общего числа опрошенных заявляют, что Трамп не должен уступать Байдену "несмотря ни на что". Среди респондентов, поддерживающих это мнение, 3% -демократы, 8% - независимые респонденты и 27% - республиканцы.

Опрос был проведен с 13 по 16 ноября. Участие в нем приняли почти 2 тыс. респондентов. Погрешность составляет не более двух процентных пунктов, отмечают в газете.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ПОБЕДА, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]