США приветствуют решение РФ по отмене домашнего ареста для американского бизнесмена Калви - советник Трампа

Соединенные Штаты приветствуют решение России по смягчению меры пресечения американскому бизнесмену Майклу Калви, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен.

"США приветствуют решение России отменить домашний арест Майкла Калви. Мы с нетерпением ожидаем скорейшего решения по оставшимся обвинениям против него. Обеспечение верховенства закона - это важный шаг к любому продвижению в американо-российских деловых отношениях", - говорится в заявлении О`Брайена, опубликованном в официальном аккаунте национального совета безопасности в твиттере.

12 ноября Верховный суд РФ отменил домашний арест американскому бизнесмену Калви и другим фигурантам так называемого дела Baring Vostok. При этом им всем запрещено выходить в промежуток с 23:00 до 07:00 , общаться с другими обвиняемыми, а также получать и отправлять корреспонденцию. Также суд запретил им находиться в помещениях Банка "Восточный" и Первого коллекторского бюро.