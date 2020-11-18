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18.11.2020 10:14

США приветствуют решение РФ по отмене домашнего ареста для американского бизнесмена Калви - советник Трампа

Соединенные Штаты приветствуют решение России по смягчению меры пресечения американскому бизнесмену Майклу Калви, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен.

"США приветствуют решение России отменить домашний арест Майкла Калви. Мы с нетерпением ожидаем скорейшего решения по оставшимся обвинениям против него. Обеспечение верховенства закона - это важный шаг к любому продвижению в американо-российских деловых отношениях", - говорится в заявлении О`Брайена, опубликованном в официальном аккаунте национального совета безопасности в твиттере.

12 ноября Верховный суд РФ отменил домашний арест американскому бизнесмену Калви и другим фигурантам так называемого дела Baring Vostok. При этом им всем запрещено выходить в промежуток с 23:00 до 07:00 , общаться с другими обвиняемыми, а также получать и отправлять корреспонденцию. Также суд запретил им находиться в помещениях Банка "Восточный" и Первого коллекторского бюро.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]