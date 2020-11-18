Нефтяные цены слабо меняются на отсутствии рекомендаций ОПЕК+, Brent - $43,77 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду меняются слабо и разнонаправленно после того, как страны ОПЕК+ отложили на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли с января увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:01 в среду составляет $43,77 за баррель, что на $0,02 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,07 (0,2%) - до $43,75 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,39 за баррель, что на $0,04 (0,1%) ниже уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,09 (0,2%) - до $41,43 за баррель.
Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ.
Рынок ожидает, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с по меньшей мере еще на три месяца, пишет S&P Global Platts. При этом участники рынка рассчитывали на более решительные заявления по итогам встречи, которая прошла во вторник.
По мнению аналитика AxiCorp Стивена Иннса, объявление о продлении текущего уровня сокращений на следующей встрече ОПЕК+ может вызвать разочарование в связи с тем, что "мы сегодня не услышали чего-то более ясного, особенно в контексте того, что рынок продолжает рассчитывать, что дополнительные сокращения будут по меньшей мере предложены в 2021 году".
Помимо этого, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 256 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 100 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране увеличились на 300 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,8 млн баррелей.
Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 19:30.
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