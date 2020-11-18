Азербайджан в январе-сентябре экспортировал нефти на $6,3 млрд, газа - на $2,1 млрд

Азербайджан в январе-сентябре 2020 года экспортировал 21 млн 506,5 тыс. тонн нефти, что на 8,2% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $6 млрд 349 млн 851,5 тыс. (спад на 41,5%).

Экспорт газа из Азербайджана в январе-сентябре 2020 года составил 9 млрд 764,9 млн кубометров (рост на 12,4%). Общая стоимость экспортированного за отчетный период из страны газа составила $2 млрд 126 млн 834,8 тыс. (рост на 17%).

Как сообщалось, в 2019 году Азербайджан экспортировал 31 млн 238 тыс. тонн нефти на сумму $14 млрд 447 млн 114 тыс., газа - 12 млрд 210,2 млн кубометров на $2 млрд 569 млн 583,3 тыс.

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.

Н.Аббасова