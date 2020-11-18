Манат продолжает дешеветь к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 18 ноября ЦБА установил 2,0175 манат/1EUR (17 ноября - 2,0161 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 18 ноября установил - 0,0223 манат/1RUB (17 ноября - 0,0222 манат/1RUB).
А.Мамедов
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