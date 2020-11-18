SIF отбирает аудитора за 2020 год

Фонд развития предпринимательства (SIF) отбирает аудитора финотчетности за 2020 год, отмечается в объявлении фонда.

Отбор проводится методом опроса котировок.

Предложения от компаний будут приниматься до 12:00 20 ноября.

Аудит SIF за 2019 год проводила компания ЗАО "UHY Audit".

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства".

Согласно указу ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создается Фонд развития предпринимательства (SIF).

Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

А.Мамедов