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Финансы 18.11.2020 12:25

Глава ФРС заявил о краткосрочных рисках для экономики США из-за коронавируса, призвал к стимулам

Рост заболеваемости коронавирусом будет представлять серьезный риск для экономики в ближайшие месяцы, а влияние вакцины пока рано оценивать, заявил во вторник председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая на мероприятии бизнес-ассоциации Bay Area Council.

"Поскольку вирус сейчас распространяется быстрыми темпами, следующие несколько месяцев будут очень сложными", - приводит его слова The Wall Street Journal.

Пауэлл выразил опасения, что "люди потеряют доверие к мерам по контролю пандемии, признаки чего наблюдаются уже сейчас".

По словам главы ФРС, недавние сообщения об успешном испытании нескольких вакцин от коронавируса являются "хорошими новостями, особенно в среднесрочной перспективе", однако "в краткосрочной перспективе есть существенные вызовы и неопределенность". Пауэлл отметил, что "в лучшем случае" массовая вакцинация начнет лишь через несколько месяцев.

Председатель Федрезерва в очередной раз призвал Конгресс принять новый пакет бюджетных стимулов, чтобы помочь бизнесу и безработным, пишет MarketWatch. Он отметил, что эти меры могут напрямую поддержать доходы нуждающихся слоев населения, что не может сделать центробанк.

Пауэлл также заверил, что "ФРС будет использовать все свои инструменты, чтобы поддержать экономику", пока это будет необходимо. Глава ФРС не считает, что пришло время сворачивать чрезвычайные программы кредитования.

"Когда наступит подходящее время, а я не считаю, что оно наступило или скоро наступит, мы отменим эти меры", - сказал он.

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Тэги: США, ФРС, ПАУЭЛЛ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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