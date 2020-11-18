Минэнерго Казахстана вынесло на обсуждение проект соглашения с Минском о поставках нефти

Проект соглашения, предусматривающего поставки казахстанской нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, планируется подписать на срок до 31 декабря 2024 года.

Документ опубликован на портале "электронное правительство" Казахстана и предполагает этап публичного обсуждения до 24 ноября, до его утверждения.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев будет уполномочен подписать межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию.

"Поставки казахстанской нефти в Белоруссию осуществляются на основании заявок недропользователей Казахстана в рамках договоренностей хозяйствующих субъектов сторон и в соответствии с графиками транспортировки нефти", - говорится в проекте соглашения.

В соглашении не отражены объемы поставок. В Минэнерго Казахстана отказались комментировать агентству "Интерфакс-Казахстан" возможные объемы поставок нефти и нефтепродуктов до подписания документа.

План поставок нефтепродуктов с НПЗ Казахстана в Белоруссию будет формироваться ежеквартально.

В проекте также оговорен запрет на реэкспорт казахстанских нефтепродуктов.

Отмечается, что перевозка товаров осуществляться посредством трубопроводного, железнодорожного транспорта "по маршрутам в соответствии с действующим планом формирования грузовых поездов через соответствующие железнодорожные пограничные переходы, расположенные на казахстанско-российских, российско-белорусских участках государственных границ".

Белоруссия в середине 2019 года начала с Казахстаном переговоры по импорту нефти. В условиях отсутствия в первом квартале 2020 года контрактов с основными российскими поставщиками из-за разногласий по цене нефти переговоры активизировались в начале этого года. Белоруссия заявляла, что рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана. Однако казахстанская сторона отмечала, что готова продавать нефть в Белоруссию при условии уплаты экспортной пошлины либо с гарантией отсутствия реэкспорта.

Ранее замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов сообщал, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год.

Неясным на данный момент остается вопрос транспортировки нефти из Казахстана в Белоруссию, так как требуется согласие РФ на ее транзит по магистральным трубопроводам.