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Регион 18.11.2020 14:14

Премьер Грузии заявил об успешном сотрудничестве с США в сфере здравоохранения

Грузинский премьер Георгий Гахария на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Тбилиси поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку в борьбе с пандемией COVID-19, подчеркнул успехи двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщает в среду пресс-служба главы правительства.

Гахария заявил, что успешному сотрудничеству способствовало создание в Грузии в свое время при поддержке американской стороны Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара.

По словам грузинского премьера, Центр Лугара играет ключевую роль в противодействии COVID-19 в Грузии.

В свою очередь госсекретарь США выразил надежду, что совместными усилиями удастся справиться с этим глобальным вызовом.

По данным Минздрава Грузии, число выявленных заражений COVID-19 с начала пандемии в стране достигло 89 тыс. 395, число жертв коронавирусной инфекции достигло 815 человек. Выздоровели 71 тыс. 468 больных.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, США, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]