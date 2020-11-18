Премьер Грузии заявил об успешном сотрудничестве с США в сфере здравоохранения

Грузинский премьер Георгий Гахария на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Тбилиси поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку в борьбе с пандемией COVID-19, подчеркнул успехи двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщает в среду пресс-служба главы правительства.

Гахария заявил, что успешному сотрудничеству способствовало создание в Грузии в свое время при поддержке американской стороны Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара.

По словам грузинского премьера, Центр Лугара играет ключевую роль в противодействии COVID-19 в Грузии.

В свою очередь госсекретарь США выразил надежду, что совместными усилиями удастся справиться с этим глобальным вызовом.

По данным Минздрава Грузии, число выявленных заражений COVID-19 с начала пандемии в стране достигло 89 тыс. 395, число жертв коронавирусной инфекции достигло 815 человек. Выздоровели 71 тыс. 468 больных.