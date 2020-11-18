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Регион 18.11.2020 13:43

Сотни людей перекрыли проспект Руставели в столице Грузии на акции протеста против итогов выборов

Лидеры и сторонники грузинской оппозиции в среду, в день визита в страну госсекретаря США Майка Помпео, проводят в центре Тбилиси "безмолвную" акцию протеста против итогов парламентских выборов, состоявшихся 31 октября, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Несколько сотен собравшихся оппозиционеров перекрыли автомобильное движение на проспекте. В руках они держат плакаты с надписями на английском языке: "Выборы в Грузии сфальсифицированы", "Россия - оккупант", "Мы хотим жить в свободной стране".

Между тем госсекретарь Помпео завершил встречу с католикосом-патриархом Грузии Илией Вторым и направился в гостиницу "Шератон", где состоится его последняя встреча в Тбилиси с представителями грузинских неправительственных организаций.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, ВЫБОРЫ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]