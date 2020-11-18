Сотни людей перекрыли проспект Руставели в столице Грузии на акции протеста против итогов выборов

Лидеры и сторонники грузинской оппозиции в среду, в день визита в страну госсекретаря США Майка Помпео, проводят в центре Тбилиси "безмолвную" акцию протеста против итогов парламентских выборов, состоявшихся 31 октября, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Несколько сотен собравшихся оппозиционеров перекрыли автомобильное движение на проспекте. В руках они держат плакаты с надписями на английском языке: "Выборы в Грузии сфальсифицированы", "Россия - оккупант", "Мы хотим жить в свободной стране".

Между тем госсекретарь Помпео завершил встречу с католикосом-патриархом Грузии Илией Вторым и направился в гостиницу "Шератон", где состоится его последняя встреча в Тбилиси с представителями грузинских неправительственных организаций.