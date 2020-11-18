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ТЭК 18.11.2020 12:35

В Азербайджане зарегистрирован филиал операционной компании по разработке месторождения Карабах на Каспии

В Азербайджане зарегистрирован филиал совместной операционной компании по проекту разработки месторождения Карабах в азербайджанском секторе Каспия, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной налоговой службе.

Официальным представителем азербайджанского филиала «Karabakh Joint Operating Company B.V» является Таир Дадашев.

Филиал прошел государственную регистрацию 22 сентября 2020 года.

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и норвежская Equinor 31 мая 2018 года в Баку подписали Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проекта SOCAR и Equinor создали операционная компания на паритетных долях (50% на 50%).

В марте 2020 года SOCAR и Equinor подтвердили открытие месторождения Карабах по итогам оценочного бурения. Геологические запасы нефти на месторождении первоначально оцениваются в более, чем 60 млн тонн. Извлекаемые запасы оцениваются в более 21 млн тонн нефти и 13 млрд кубометров газа.

Добычу первой нефти на месторождении планируется начать в IV-ом квартале 2022 года, добычу первого газа – в 2023 году. Как ожидается, пиковый объем добычи продукции с месторождения Карабах будет достигнут в 2026 году. При этом, на пике ежесуточно с месторождения планируется добывать более 5 тыс. тонн нефти и до 4,5 млн кубометров газа.

Проект первичной разработки месторождения Карабах предусматривает бурение 12 скважин - 6 нефтяных, 3 газовых и 3 водонагнетательных скважин.

Месторождение Карабах находится в 120 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]