Тоноян обсудил с Шойгу оперативную обстановку в Карабахе

Оперативную обстановку в Нагорном Карабахе обсудили в ходе телефонного разговора министр обороны Армении и России Давид Тоноян и его российский коллега Сергей Шойгу, сообщает в среду пресс-служба армянского военного ведомства.

"Обсуждены текущие вопросы деятельности российских миротворцев и оперативная обстановка в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.

"Тоноян поблагодарил российскую сторону в организации работ по поиску и обмену тел погибших военнослужащих, пленных и без вести пропавших. Особое внимание было уделено гуманитарной ситуации в Карабахе", - отметили в министерстве.

Глава Минобороны Армении заявил о своей поддержке созданию в Нагорном Карабахе межведомственного центра гуманитарного реагирования РФ, который должен заниматься возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, поиском погибших, пленных и без вести пропавших, сопоставлением деятельности различных организаций в гуманитарной сфере.

"Достигнута договоренность при необходимости подписать в этой сфере трехсторонний документ между министерствами обороны России, Армении и Азербайджана", - заявили в Минобороны Армении.