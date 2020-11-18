Два новых предприятия зарегистрированы в Сумгайытском технопарке

осударственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала два новых предприятия в Сумгайытском технологическом парке (STP).

ООО «STP Aluminium» прошло госрегистрацию 17 ноября. Официальным представителем компании является Рауф Атакишиев, ее уставный капитал составляет 100 тыс. манатов.

ООО «STP Metal Structures» было зарегистрировано 6 октября. Уставный капитал ООО составляет 100 тыс. манатов, а его официальным представителем является Фарид Агаев.

Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га.

На территории STP действует 12 заводов, свыше 30 производственных площадок.

А.Мамедов