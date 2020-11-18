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Карабахский конфликт 18.11.2020 13:08

Обращение Путина к сенаторам по Карабаху продиктовано продолжительностью миротворческой миссии - Песков

Постановление Совета Федерации, дающее право президенту России оперативно направлять войска для выполнения задач за рубежом, остается в силе, сегодняшнее обращение Владимира Путина в верхнюю палату парламента по Нагорному Карабаху продиктовано продолжительностью миротворческой миссии российских военных, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Было постановление (Совета Федерации) от 2015 года, которое являлось и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений", - сказал Песков.

"Учитывая - вы видите, что впереди у нас пятилетний срок, который может затем продлеваться при необходимости, учитывая масштабный характер миротворческой миссии, было запрошено дополнительное разрешение", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, будет ли переиздан указ президента РФ о вводе миротворцев в Нагорный Карабах после сегодняшнего решения Совета Федерации, давшего разрешение на размещение миротворцев в Нагорном Карабахе, Песков сказал: "Это будет зависеть от мнения наших правовиков". "Я не знаю, какое решение они примут, но это ничего не изменит. Документ от 2015 года действует", - заключил он.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, СЕНАТОРЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]