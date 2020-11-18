Алиев считает несправедливым решение парламента Нидерландов о санкциях против Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает несправедливым решение парламента Нидерландов о применении санкций в отношении военных Азербайджана и Турции.

"Парламент Нидерландов, к сожалению, принял решение о санкциях против Азербайджана, а также Турции. Мой помощник сообщил, что в ходе обсуждений глава МИД Нидерландов выступил с более сбалансированным подходом. Но парламент принял такое несбалансированное и несправедливое решение, и это, конечно же не будет способствовать более тесным отношениям между нашими странами", - сказал Алиев в среду в Баку, принимая нового посла Нидерландов в Азербайджане.