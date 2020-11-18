Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 41.34 1.21 Brent 43.82 1.04

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 18.11.2020 14:05

Алиев считает несправедливым решение парламента Нидерландов о санкциях против Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает несправедливым решение парламента Нидерландов о применении санкций в отношении военных Азербайджана и Турции.

"Парламент Нидерландов, к сожалению, принял решение о санкциях против Азербайджана, а также Турции. Мой помощник сообщил, что в ходе обсуждений глава МИД Нидерландов выступил с более сбалансированным подходом. Но парламент принял такое несбалансированное и несправедливое решение, и это, конечно же не будет способствовать более тесным отношениям между нашими странами", - сказал Алиев в среду в Баку, принимая нового посла Нидерландов в Азербайджане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, НИДЕРЛАНДЫ, САНКЦИИ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]