ВОПРОС САНКЦИЙ НИДЕРЛАНДОВ К АЗЕРБАЙДЖАНУ НЕ АКТУАЛЕН - ПОСОЛ В БАКУ

В Азербайджане зарегистрировано 3 НБКО
Минэнерго Казахстана вынесло на обсуждение проект соглашения с Минском о поставках нефти
Два новых предприятия зарегистрированы в Сумгайытском технопарке
В Азербайджане в январе-сентябре штрафы за нарушение ПДД превысили 93 млн манатов
В компании Pfizer намерены вскоре подать заявку на разрешение применять их вакцину от COVID-19
MIDA с 18 декабря начинает продажу свыше 500 квартир в 4 домах ЖК в Говсанах
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Премьер Грузии заявил об успешном сотрудничестве с США в сфере здравоохранения
Сотни людей перекрыли проспект Руставели в столице Грузии на акции протеста против итогов выборов
ЕБРР приостановил кредитование госпроектов в Белоруссии, новые суверенные проекты не рассматривает
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
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Моноэтническая Армения: Подготовка к социальному взрыву
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В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты