Поддержка территориальной целостности Грузии со стороны США непоколебима - Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео заверил Грузию в поддержке со стороны Вашингтона ее территориальной целостности и суверенитета.

"Сотрудничество между США и Грузией носит крайнюю важность, а наша поддержка суверенитета Грузии в свете российской оккупации непоколебима", - написал Помпео в своем твиттере в среду после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Встреча госсекретаря США и президента Грузии состоялась в Тбилиси ранее в среду.

Зурабишвили поблагодарила Помпео за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и назвала безальтернативным мирное решение конфликтов Грузии с Абхазии и Южной Осетией.

"Нужны эффективные переговоры, усиление женевского формата и использование всех других возможных форматов", - заявила она.

В ходе встречи президент также выразила надежду на то, что существующее между Грузией и США сотрудничество выйдет на новый уровень, начнутся переговоры по вопросу свободной торговли.