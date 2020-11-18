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Регион 18.11.2020 16:26

Поддержка территориальной целостности Грузии со стороны США непоколебима - Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео заверил Грузию в поддержке со стороны Вашингтона ее территориальной целостности и суверенитета.

"Сотрудничество между США и Грузией носит крайнюю важность, а наша поддержка суверенитета Грузии в свете российской оккупации непоколебима", - написал Помпео в своем твиттере в среду после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Встреча госсекретаря США и президента Грузии состоялась в Тбилиси ранее в среду.

Зурабишвили поблагодарила Помпео за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и назвала безальтернативным мирное решение конфликтов Грузии с Абхазии и Южной Осетией.

"Нужны эффективные переговоры, усиление женевского формата и использование всех других возможных форматов", - заявила она.

В ходе встречи президент также выразила надежду на то, что существующее между Грузией и США сотрудничество выйдет на новый уровень, начнутся переговоры по вопросу свободной торговли.

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Тэги: США, ГРУЗИЯ, ЦЕЛОСТНОСТЬ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]