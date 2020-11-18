Тегеран вернется к полному соблюдению СВПД, как только США отменят санкции против Ирана - Зариф

Иран вновь будет полностью исполнять условия Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе, если будущая американская администрация Джо Байдена - кандидата на пост президента США от демократов, отменит санкции против Тегерана, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

"(Если Байден - ИФ) предпочтет в полной мере соблюдать обязательства по резолюции (СБ ООН - ИФ) 2231, мы тоже немедленно сможем вернуться к выполнению своих обязательств. Процесс не займет времени вообще", - приводит слова министра агентство "Тасним".

"Если Байден станет президентом США и окажется в Белом доме, он может отменить все санкции посредством трех указов", - уточнил Зариф.

При этом он отверг вариант того, что для снятия антииранских санкций Байден выдвинет какие-либо условия. Зариф подчеркнул, что отмена санкций является обязанностью Вашингтона в соответствии с резолюцией 2231 и положением США как постоянного члена СБ ООН.

Зариф пояснил, что лишь после этого можно думать о возвращении США в СВПД, и данный вопрос пока что не считается приоритетным.

Министр вновь заявил, что политика президента Дональда Трампа, преследующая цель максимального давления на Иран, потерпела крах.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали СВПД в 2015 году, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.