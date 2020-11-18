ООН направит $100 млн семи странам Африки и Ближнего Востока для борьбы с голодом

ООН выделила $100 млн семи странам Африки и Ближнего Востока, которые сталкиваются с угрозой голода на фоне конфликтов и пандемии коронавируса COVID-19, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сегодня выделил $100 млн для того, чтобы помочь прокормить себя людям из стран, наиболее подверженных риску растущей угрозой голода, вызванной конфликтами, экономическим спадом, климатическими изменениями и пандемией COVID-19", - говорится в заявлении УКГВ.
По данным управления, из центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации выделят $80 млн Афганистану, Буркина-Фасо, Конго, Нигерии, Южному Судану и Йемену. Еще $20 млн пойдут на "предупредительные меры по борьбе с голодом в Эфиопии".
"Голод можно предотвратить. Но нам нужно действовать своевременно, чтобы что-то изменить. Выделение большего количества средств для оказания помощи сейчас является самым быстрым и эффективным способом поддержания усилий по предотвращению голода", - говорится в заявлении замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.
Лоукок также назвал "душераздирающей и непристойной" перспективу возвращения в мир, "где голод является обычным явлением" при том, что в мире еды на каждого человека "более, чем достаточно".
"Голод приводит к мучительной и унизительной смерти. Он разжигает конфликты и войны. Он вызывает массовое переселение. Он имеет разрушительное и продолжительное влияние на государства. Никто не должен рассматривать приближение голода как неизбежное последствие этой пандемии (коронавируса - ИФ). Если это произойдет, то только потому, что мир позволил этому случиться", - подчеркнул Лоукок.
В ООН напомнили, что последний раз чрезвычайную ситуацию в связи с голодом объявляли в 2017 году в регионах Южного Судана.
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