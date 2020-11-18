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Дальнее зарубежье 18.11.2020 18:30

Президент Эстонии назначила нового главу МВД вместо критиковавшего выборы в США Хельме

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) по предложению премьера Юри Ратаса (Juri Ratas) назначила новым министром внутренних дел республики Алара Ланемана (Alar Laneman), сообщила пресс-служба главы государства в среду.

Ланеман заменит на посту главы МВД Марта Хельме, который 9 ноября подал прошение об отставке. Ланеман вступит в должность после того, как принесет присягу перед парламентом. Как ожидается, церемония приведения к присяге состоится в среду во второй половине дня.

После восстановления независимости Эстонии в 1991 году Ланеман был одним из создателей Сил обороны республики, командовал рядом подразделений, с 2002 по 2007 годы был начальником главного штаба. После службы в Силах обороны участвовал в создании союза оборонной промышленности и работал на предприятии MILREM по производству боевых роботов. С 2019 года является членом парламента. В 2001 году окончил Шведскую Королевскую военную академию, в 2008 году - колледж оборонных исследований в Лондоне.

Причиной отставки Хельме назвал критику со стороны президента, премьера и СМИ, которой он подвергся после того, как в интервью Tre Raadio заявил, что Джо Байдена избрало президентом Америки "глубинное государство". "Логика деятельности глубинного государства - для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден - коррумпированные типы", - сказал Хельме.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МВД, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]