Полиция в Берлине водометом разгоняет протестующих против коронавирусных ограничений

Полиция Берлина впервые за много лет применила водомет для того, чтобы разогнать демонстрацию против общественных ограничений из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время у Бранденбургских ворот в центре города, по данным полиции, находится до 10 тысяч демонстрантов, большинство из них без масок, на призывы соблюдать дистанцию и правила гигиены они не реагируют.

Безопасность в центре города обеспечивают 2 тыс. 200 полицейских, в бундестаге, который находится неподалеку, в настоящее время проходят слушания по вопросу изменения закона об инфекционной защите.