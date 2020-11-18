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Дальнее зарубежье 18.11.2020 18:04

Полиция в Берлине водометом разгоняет протестующих против коронавирусных ограничений

Полиция Берлина впервые за много лет применила водомет для того, чтобы разогнать демонстрацию против общественных ограничений из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время у Бранденбургских ворот в центре города, по данным полиции, находится до 10 тысяч демонстрантов, большинство из них без масок, на призывы соблюдать дистанцию и правила гигиены они не реагируют.

Безопасность в центре города обеспечивают 2 тыс. 200 полицейских, в бундестаге, который находится неподалеку, в настоящее время проходят слушания по вопросу изменения закона об инфекционной защите.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, ПРОТЕСТ, РАЗГОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]