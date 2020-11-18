Полиция в Берлине водометом разгоняет протестующих против коронавирусных ограничений

Полиция Берлина впервые за много лет применила водомет для того, чтобы разогнать демонстрацию против общественных ограничений из-за пандемии коронавируса.
В настоящее время у Бранденбургских ворот в центре города, по данным полиции, находится до 10 тысяч демонстрантов, большинство из них без масок, на призывы соблюдать дистанцию и правила гигиены они не реагируют.
Безопасность в центре города обеспечивают 2 тыс. 200 полицейских, в бундестаге, который находится неподалеку, в настоящее время проходят слушания по вопросу изменения закона об инфекционной защите.
Босния поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Джаферович
США и их союзники провоцируют националистов в Армении и Азербайджане на срыв договоренности о перемирии в Карабахе - глава СВР
Армяне из 7 сел в районе Агдаре должны покинуть их до 20 ноября в связи с переходом территорий под контроль Азербайджана
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры на Южном Кавказе
Нефть продолжает дорожать после данных о запасах в США, Brent - $44,45 за баррель
ОПЕК+ ждет от Европы сдерживания COVID-19 и изучает все варианты, включая рост добычи
Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-октябре увеличился на 44,3%
Наращивание производства вакцины Moderna потребовало решения целого ряда сложностей - производитель
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank предлагает фермерам новые микрокредиты
Моноэтническая Армения: Подготовка к социальному взрыву
AccessBank предлагает кредиты на сумму, равную размеру 10 ваших зарплат!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты