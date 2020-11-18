Глава ВПП ООН не поедет на церемонию вручения Нобелевской премии мира из-за COVID-19

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли не примет участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ.
"Сейчас мы рассматриваем возможность проведения церемонии награждения, на которой ВПП будет вручена медаль и диплом, с использованием компьютеров", - цитируют СМИ представителей фонда.
Всемирная продовольственная программа 9 октября была объявлена лауреатом Нобелевской премии мира.
В Нобелевском комитете отметили, что премия присуждена "за усилия в борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в регионах, затронутых конфликтами и за выполнение роли движущей силы, которая предотвращает использование голода в качестве оружия войны и в конфликтах".
ВПП является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, обеспечивающей ежегодно около 4 млн тонн продовольствия. Основана в 1963 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН. Задача ВПП состоит в помощи бедным людям в развивающихся странах. Продовольственная помощь используется в целях содействия экономическому и социальному развитию.
В 2017 году ВПП создала программу, нацеленную на помощь сирийским беженцам в Иордании. Программа ежегодно оказывает продовольственную помощь в среднем 91,4 млн человек в 83 странах мира.
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