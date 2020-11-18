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Дальнее зарубежье 18.11.2020 18:45

Глава ВПП ООН не поедет на церемонию вручения Нобелевской премии мира из-за COVID-19

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли не примет участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ.

"Сейчас мы рассматриваем возможность проведения церемонии награждения, на которой ВПП будет вручена медаль и диплом, с использованием компьютеров", - цитируют СМИ представителей фонда.

Всемирная продовольственная программа 9 октября была объявлена лауреатом Нобелевской премии мира.

В Нобелевском комитете отметили, что премия присуждена "за усилия в борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в регионах, затронутых конфликтами и за выполнение роли движущей силы, которая предотвращает использование голода в качестве оружия войны и в конфликтах".

ВПП является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, обеспечивающей ежегодно около 4 млн тонн продовольствия. Основана в 1963 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН. Задача ВПП состоит в помощи бедным людям в развивающихся странах. Продовольственная помощь используется в целях содействия экономическому и социальному развитию.

В 2017 году ВПП создала программу, нацеленную на помощь сирийским беженцам в Иордании. Программа ежегодно оказывает продовольственную помощь в среднем 91,4 млн человек в 83 странах мира.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]