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Самыми дорогими городами мира стали Гонконг, Париж и Цюрих

Гонконг, Париж и Цюрих разделили между собой первое место в списке самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist.

Париж и Цюрих вытеснили с первого места Сингапур и Осаку, поднявшись с пятого места, которое они делили ранее.

Отмечается, что цены в Сингапуре упали на фоне оттока иностранной рабочей силы из-за пандемии. Население Сингапура сократилось впервые с 2003 года, что привело к снижению спроса и дефляции.

Наибольший рост цен был зафиксирован в Тегеране, что объясняется санкциями США, повлиявшими на поставки товаров. В результате иранская столица переместилась на 79-е со 106-го места рейтинга.

Индекс, отслеживающий изменение стоимости жизни, больше всего снизился в бразильских Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, которые опустились на 23 строчки в рейтинге - на 119-е место. EIU связывает это с ослаблением национальной валюты и ростом уровня бедности.

Москва опустилась в рейтинге на 20 позиций - на 106-е место.

Согласно докладу EIU, стоимость жизни снизилась по сравнению с прошлым годом в странах Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы, в то время как жить в западноевропейских городах стало дороже, что, в частности, связано с укреплением евро относительно доллара США.

EIU прогнозирует, что многие ценовые тренды сохранятся в 2021 году. "Поскольку мировая экономика вряд ли до 2022 года достигнет уровня, наблюдавшегося до пандемии, расходы останутся ограниченными, а цены будут испытывать понижательное давление", - говорится в докладе.

EIU рассчитывает индексы стоимости проживания для 133 города мира дважды в год, используя в качестве отправной точки прожиточный уровень в Нью-Йорке. Эксперты рассматривают цены на более чем 400 наименований товаров и услуг в 138 категориях.

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Тэги: МИР, ГОРОДА, ЖИЗНЬ, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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